Эндрю Уиггинс: до сих пор жалею, что вакцинировался

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс признался, что до сих пор жалеет о том, что ему пришлось вакцинироваться от коронавируса.
«Если сказать честно, то я по-прежнему сожалею, что вакцинировался. Но я должен был это сделать. Я сделал это и в итоге стал участником Матча всех звёзд в этом сезоне и чемпионом лиги. Так что да, хорошо, что я не пропустил этот год, который стал лучшим в моей карьере. Мне просто не нравится вводить всё подряд в свой организм, так что да, я был против прививки. Мне не нравилось, что я не мог сам сделать выбор. Передо мной стояли условия — либо вакцинироваться, либо не играть», — приводит слова Уиггинса Fadeaway World.
В минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.
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