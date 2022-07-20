Кендрик Перкинс: с таким стилем Карри может играть в НБА и в 44 года

Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался о возможном спортивном долголетии звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. По мнению Перкинса, Карри способен конкурировать на элитном уровне и после 40 лет.

«Я бы сказал, что он пробудет на пике ещё 8–10 лет. Когда я смотрю на Стефена Карри, то задумываюсь о том, что с точки зрения долголетия он бы мог стать Томом Брэди в НБА.

Он никогда не был парнем, полагавшимся на атлетизм. Он не обыграет вас за счёт скорости, но обыграет за счёт хитрости, навыков и, самое главное, точности. Его точность никуда не денется, а это то, что нужно в НБА. И Стефен Карри способен играть ещё 10 лет. Ему будет 44, а его стиль останется прежним», – приводит слова эксперта издание Fadeaway World.