«Юта» не хочет торопиться с обменом Митчелла

«Юта Джаз» не собирается обменивать Донована Митчелла в ближайшее время, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По информации источника, подготовка обмена займёт некоторое время. «Юта» хочет изучить предложения команд, прежде чем заключить сделку.



Напомним, ранее генеральный менеджер команды с восточного побережья Джастин Заник сообщал, что в клубе не горят желанием расставаться с одним из своих лидеров, однако при получении достаточно выгодного предложения обмен может состояться. Ранее «Юту» уже покинул главный тренер Куин Снайдер, а позднее «Джаз» обменяли Руди Гобера в «Миннесоту».



На данный момент ни одно предложение по Митчеллу не устраивает «Юту», так как они считают, что все претенденты предлагали чересчур низкую компенсацию, рассчитывая на обмен на выгодных для них условиях.

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