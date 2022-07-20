Менеджер: Дюрант не выиграет ни одного титула без Карри
Поделиться
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не сможет стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации без поддержки бывшего одноклубника, разыгрывающего Стефена Карри, с которым он играл в период выступления за «Голден Стэйт Уорриорз», заявил анонимный генменеджер лиги.
Напомним, по окончании сезона Дюрант запросил обмен у руководства «Бруклина» и в данный момент ожидает предложений.
«Все прекрасно понимают, что Кевин Дюрант, по всей видимости, не выиграет ни одного титула без Стефа, и именно поэтому никто не собирается расплачиваться за него», – приводит слова функционера издание HoopsWire.
Ранее стало известно, кому «Майами Хит» отдаёт предпочтение при выборе между Дюрантом и защитником «Юты Джаз» Кевином Митчеллом.
Комментарии
- 21 июля 2022
-
00:59
- 20 июля 2022
-
23:57
-
23:52
-
22:57
-
21:46
-
21:37
-
20:52
-
19:46
-
19:00
-
18:00
-
17:59
-
15:53
-
14:35
-
12:53
-
12:05
-
11:12
-
10:18
-
09:34
-
07:07
-
05:58
-
01:52
-
00:36
- 19 июля 2022
-
23:16
-
22:37
-
22:14
-
21:15
-
20:49
-
20:06
-
19:21
-
18:47
-
17:48
-
17:22
-
16:21
-
15:57
-
15:11
Партнерский контент