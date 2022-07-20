Менеджер: Дюрант не выиграет ни одного титула без Карри

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не сможет стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации без поддержки бывшего одноклубника, разыгрывающего Стефена Карри, с которым он играл в период выступления за «Голден Стэйт Уорриорз», заявил анонимный генменеджер лиги.

Напомним, по окончании сезона Дюрант запросил обмен у руководства «Бруклина» и в данный момент ожидает предложений.

«Все прекрасно понимают, что Кевин Дюрант, по всей видимости, не выиграет ни одного титула без Стефа, и именно поэтому никто не собирается расплачиваться за него», – приводит слова функционера издание HoopsWire.

Ранее стало известно, кому «Майами Хит» отдаёт предпочтение при выборе между Дюрантом и защитником «Юты Джаз» Кевином Митчеллом.