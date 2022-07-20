Форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес не признаёт вину в домашнем насилии, сообщает ESPN. Расследования по делу продолжатся до 19 августа, после чего будет назначена дата предварительного слушания.
Напомним, 28 июня Бриджес в ходе конфликта с женой применил к ней силу. После этого у Мишель Джонсон были диагностированы сотрясение мозга, перелом носовой кости, ушиб ребра, многочисленные синяки и повреждение мышц шеи, так как Бриджес ещё и душил её.
29 июня спортсмен явился в полицейский участок, но был выпущен под залог в $ 130 тыс. Судебное заседание по делу Бриджеса о домашнем насилии назначено на 20 июля.
За «Шарлотт» Бриджес выступает с 2018 года. Он был выбран на драфте «Лос-Анджелес Клипперс», но в рамках обмена ушёл в «Хорнетс». В минувшем сезоне Бриджес набирал в среднем 20,2 очка за игру, делал семь подборов и 3,8 передачи.
- 20 июля 2022
-
23:57
-
23:52
-
22:57
-
21:46
-
21:37
-
20:52
-
19:46
-
19:00
-
18:00
-
17:59
-
15:53
-
14:35
-
12:53
-
12:05
-
11:12
-
10:18
-
09:34
-
07:07
-
05:58
-
01:52
-
00:36
- 19 июля 2022
-
23:16
-
22:37
-
22:14
-
21:15
-
20:49
-
20:06
-
19:21
-
18:47
-
17:48
-
17:22
-
16:21
-
15:57
-
15:11
-
14:20