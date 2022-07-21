Роуз: у лиги будут проблемы, если Дюрант перейдёт в «Майами»

Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Джален Роуз считает, что потенциальный обмен Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс» в «Майами Хит» может привести к серьёзным последствиям для лиги.



«У лиги будут проблемы, если таланты Дюранта станут доступны лучшему тренеру в НБА. С подобным руководством и злостью на команду, которая только что выиграла чемпионат, он получит отличную возможность для развития карьеры», — приводит слова Роуза Fadeaway World.



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.



Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.