Роуз: у лиги будут проблемы, если Дюрант перейдёт в «Майами»

Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Джален Роуз считает, что потенциальный обмен Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс» в «Майами Хит» может привести к серьёзным последствиям для лиги.
«У лиги будут проблемы, если таланты Дюранта станут доступны лучшему тренеру в НБА. С подобным руководством и злостью на команду, которая только что выиграла чемпионат, он получит отличную возможность для развития карьеры», — приводит слова Роуза Fadeaway World.
Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.
Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.
- 21 июля 2022
-
00:59
- 20 июля 2022
-
23:57
-
23:52
-
22:57
-
21:46
-
21:37
-
20:52
-
19:46
-
19:00
-
18:00
-
17:59
-
15:53
-
14:35
-
12:53
-
12:05
-
11:12
-
10:18
-
09:34
-
07:07
-
05:58
-
01:52
-
00:36
- 19 июля 2022
-
23:16
-
22:37
-
22:14
-
21:15
-
20:49
-
20:06
-
19:21
-
18:47
-
17:48
-
17:22
-
16:21
-
15:57
-
15:11