В отношении игрока «Шарлотт» возбудили дело по статье жестокого обращения с детьми
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В отношении форварда «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса завели дело по статье жестокого обращения с детьми, сообщает Washington Post.
Сообщается, Бриджес не признал себя виновным по трём пунктам обвинения в совершении уголовных преступлений, связанных с насилием в семье и жестоким обращением с детьми.
Один пункт обвинения в совершении уголовного преступления, связанный с причинением вреда родителю ребенка, и два пункта обвинения в жестоком обращении с ребенком при обстоятельствах или условиях, которые могли привести к серьёзным телесным повреждениям или смерти. Он должен вернуться в Верховный суд округа Лос-Анджелес 19 августа.
Напомним, 29 июня спортсмен явился в полицейский участок, но был выпущен под залог в $ 130 тыс.
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