В отношении игрока «Шарлотт» возбудили дело по статье жестокого обращения с детьми

В отношении форварда «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса завели дело по статье жестокого обращения с детьми, сообщает Washington Post.

Сообщается, Бриджес не признал себя виновным по трём пунктам обвинения в совершении уголовных преступлений, связанных с насилием в семье и жестоким обращением с детьми.

Один пункт обвинения в совершении уголовного преступления, связанный с причинением вреда родителю ребенка, и два пункта обвинения в жестоком обращении с ребенком при обстоятельствах или условиях, которые могли привести к серьёзным телесным повреждениям или смерти. Он должен вернуться в Верховный суд округа Лос-Анджелес 19 августа.

Напомним, 29 июня спортсмен явился в полицейский участок, но был выпущен под залог в $ 130 тыс.