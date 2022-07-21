Джеймс Харден подписал контракт с «Филадельфией» на два года с зарплатой $ 68,6 млн
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден подписал двухлетний контракт с клубом, сообщает инсайдер Адриан Войнаровский.
По данным источника, согласно новому контрактному соглашение Харден заработает $ 68,6 млн за два года.
Харден защищает цвета «Филадельфии» с февраля 2022 года после обмена из «Бруклин Нетс». Он провёл за новый клуб 21 матч. В среднем защитник набирал за матч 21,0 очка, делал 10,5 передачи и 7,0 подбора.
В прошлом сезоне «Филадельфия» заняла четвёртое место в Восточной конференции. В полуфинале плей-офф НБА «Сиксерс» проиграли «Майами Хит».
Победителем прошлого сезона НБА стал «Голден Стэйт Уорриорз». В финальной серии турнира команда обыграла «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.
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