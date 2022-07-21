Карри и «Голден Стэйт» получили высшие награды от ESPN

В Лос-Анджелесе (США) состоялась 30-я церемония вручения спортивных наград ESPY.
Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принимал участие в мероприятии в качестве ведущего, а также удостоился награды лучшего игрока НБА.
«Голден Стэйт Уорриорз» победил в номинации «лучшая команда года».
Баскетбольные лауреаты ESPY:
Лучший игрок НБА: Стефен Карри, «Уорриорз».
Лучший игрок женской НБА: Кэндис Паркер, «Чикаго Скай».
Спортивная лига с наибольшими гуманитарными достижениями в году: женская НБА.
Лучшее рекордное достижение: Стефен Карри, «Уорриорз».
Возвращение года: Клэй Томпсон, «Уорриорз».
Лучшая команда: «Голден Стэйт».
ESPY Award – награда, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам за истекший календарный год. Лауреаты ESPY, которая была учреждена в 1993 году, определяются голосованием болельщиков.
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