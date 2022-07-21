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Карри и «Голден Стэйт» получили высшие награды от ESPN

Карри и «Голден Стэйт» получили высшие награды от ESPN
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В Лос-Анджелесе (США) состоялась 30-я церемония вручения спортивных наград ESPY.

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принимал участие в мероприятии в качестве ведущего, а также удостоился награды лучшего игрока НБА.

«Голден Стэйт Уорриорз» победил в номинации «лучшая команда года».

Баскетбольные лауреаты ESPY:

Лучший игрок НБА: Стефен Карри, «Уорриорз».

Лучший игрок женской НБА: Кэндис Паркер, «Чикаго Скай».

Спортивная лига с наибольшими гуманитарными достижениями в году: женская НБА.

Лучшее рекордное достижение: Стефен Карри, «Уорриорз».

Возвращение года: Клэй Томпсон, «Уорриорз».

Лучшая команда: «Голден Стэйт».

ESPY Award – награда, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам за истекший календарный год. Лауреаты ESPY, которая была учреждена в 1993 году, определяются голосованием болельщиков.

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