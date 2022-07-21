Яннис Адетокунбо сыграет на Евробаскете-2022 за сборную Греции

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо подтвердил, что примет участие в Евробаскете-2022.
Игрок выложил в социальные сети фотографию в униформе национальной команды и подписал «Скоро». Ранее бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, сейчас возглавляющий греческую сборную, сообщал, что обсудит с Адетокунбо возможность участия на турнире.
Яннис Адетокунбо
Фото: Твиттер Янниса Адетокунбо
Евробаскет-2022 стартует 1 сентября и продлится до 18 числа. Сборная Греции на групповом этапе сыграет с национальными командами Италии, Хорватии, Украины, Эстонии и Великобритании.
Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне НБА принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 29,9 очков, совершал 11,6 подбора и отдавал 5,8 результативных передач.
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