НБА оштрафовала владельца «Уорриорз» на $ 500 тысяч за критику в адрес лиги

НБА оштрафовала владельца «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоба на $ 500 тысяч за критику потолка зарплат и налога на роскошь в лиге.
Лэйкоб ранее пришёл в качестве гостя в подкаст Андре Игудалы и Эвана Тёрнера. Во время записи владелец «Уорриорз» раскритиковал потолок зарплат, существующий в НБА, а также негативно высказался о налоге на роскошь, назвав систему очень несправедливой. Выписанный ему штраф — один из самых больших в истории лиги.
На данный момент «Уорриорз» превышают порог налога на роскошь на $ 35,3 млн. Только у «Клипперс» показатель выше — $ 41,7 млн.
«Самое сложное — работа с налогом на роскошь. Понятно, что лига хочет дать всем шанс на победу. Многие при этом говорят, что мы покупаем титулы. Правда в том, что мы превышаем потолок на $ 40 млн, и это не так много. В итоге же мы платим сверху $ 200 млн, и большая часть из них — огромные штрафы. Это очень несправедливая система», — сказал Лэйкоб в подкасте.
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