«Енисей» подписал американского защитника Уорнера

«Енисей» подписал контракт с американским защитником Анджело Уорнером. Об этом красноярский баскетбольный клуб сообщает на своём официальном сайте.
30-летний баскетболист начал минувший сезон в белорусском «Цмоки-Минск», за который успел провести 11 матчей в рамках Единой лиги ВТБ. Средняя статистика Уорнера в этих играх составила 14,1 очка, 4,5 подбора и 5,4 результативные передачи при 28 минутах на площадке. Также Анджело провёл шесть матчей в Кубке ФИБА.
В марте американец перебрался в польский «Трефл Сопот», за который выступил в девяти играх местного чемпионата, набирая в среднем 9,6 очков, совершая 4 подбора и отдавая 6,4 результативные передачи.
«Енисей» в минувшем сезоне дошёл до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где уступил «Зениту» со счётом 0-3.
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