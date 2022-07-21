«Зенит» подписал американского форварда Вимбуша

«Зенит» подписал контракт с американским форвардом Томасом Вимбушем. Об этом сообщается на официальном сайте санкт-петербургского клуба.
Контракт с 28-летним баскетболистом рассчитан на два года.
В 2017 году Вимбуш выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран. Томас выступал за клуб Long Island Nets. В 2019 году Вимбуш перешёл в немецкий «Людвигсбург». С ним команде удалось провести лучший сезон в истории, заняв второе место в регулярном чемпионате и выйдя в финал Бундеслиги.
Минувший сезон американец провёл во французском «Нантере». В регулярном чемпионате команда Вимбуша стала десятой и не вышла в плей-офф. На счету Томаса 31 матч, 30 из которых он начинал в стартовой пятёрке. В среднем форвард набирал 13,6 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 1,1 результативные передачи.
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