Карим Абдул-Джабар: арест Грайнер политически мотивирован

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джабар высказался о ситуации с арестом американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была арестована в России с наркотическими веществами в багаже.



«Я согласен с тем, что арест Грайнер был политически мотивирован. Её арестовали 17 февраля, то есть за неделю до начала событий на Украине. России нужен был козырь, так как они знали, чью сторону мы займём. Теперь у них есть знаменитость.



Сейчас, когда мы требуем освободить Грайнер, то лишь укрепляем позиции России в переговорах. Все сторонники Бриттни, включая меня, должны сообща оказывать давление не на США, а на Россию. Если мы будем давить на свою страну, то можем только отсрочить освобождение Грайнер. В данном случае Леброн был прав. После пяти месяцев в российской тюрьме Грайнер наверняка чувствует себя брошенной.



Нужно, чтобы призывы об освобождении Грайнер касались и других американцев, ставших жертвами политических игр. Надо показать, что мы ценим не только знаменитостей», — написал Абдул-Джабар.