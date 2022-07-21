Уиндхорст: Дюрант не общается ни с кем, и «Нетс» не понимают его намерений
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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что на данный момент «Бруклин Нетс» прекратил все переговоры относительно будущего форварда Кевина Дюранта и намерен дождаться разговора с игроком.
«Своими подписаниями «Нетс» как бы обращаются к Кайри и Кевину, но никто не знает, о чём сейчас думает Дюрант. Он практически не общается ни с партнёрами по команде, ни с другими игроками в лиге. Я думаю, что и сами «Нетс» не понимают, почему Кевин вообще запросил обмен в другую команду.
На сегодняшний день команды не готовы улучшать свои предложения по Дюранту. Думаю, нужно лишь дождаться, пока Кевин выйдет и сам скажет, сколько ещё он готов оставаться в команде. Все ждут, пока это произойдёт», — приводит слова Уиндхорста ESPN.
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