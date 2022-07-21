Источник: «Зенит» отдаст Тайсона Картера в аренду

Атакующий защитник «Зенита» Тайсон Картер проведёт следующий сезон в аренде в испанской «Уникахе», сообщает «РИА Новости Спорт».



Напомним, Картер перешёл в санкт-петербургский клуб из греческого «Лаврио». Соглашение с американским игроком рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления.



После перехода в «Зенит» он провёл 20 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 6,6 очка, 2,7 передачи, 1,6 подбора и 1 перехват за 17 минут на площадке.



В составе «Лаврио» Тайсон в прошлом сезоне играл в баскетбольной Лиге чемпионов и чемпионате Греции. В матчах Лиги чемпионов Картер в среднем набирал 19,5 очка, 1,5 подбора и 2,8 передачи. В чемпионате Греции Картер в среднем набирал 15,6 очка, 2,8 подбора и 2,5 передачи.