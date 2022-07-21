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Президент «Самары» рассказал, почему главным тренером команды стал Базаревич

Президент «Самары» рассказал, почему главным тренером команды стал Базаревич
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Президент «Самары» Камо Погосян высказался о назначении Сергея Базаревича на пост главного тренера команды.

«Было много кандидатур, предложений со стороны, но остановили выбор именно на нём. Во-первых, я обсуждал эту тему с Дмитрием Азаровым. Не секрет, что это, пожалуй, самый баскетбольный губернатор. Я обсуждал эту тему и с Владимиром Аветисяном, президентом нашей Федерации баскетбола, который на протяжении 27 лет активно участвует в жизни клуба. С коллегами было много консультаций.

Сергея Базаревича я знаю лично, он сюда много раз приезжал. Мы его приглашали на мастер-классы. Самара для него город не посторонний. Он здесь уже работал. У него было два захода сюда. В молодёжном проекте, а также два года он работал в лиге ВТБ с «Красными Крыльями».

С ним я постоянно держал контакт, у нас есть понимание. А самое главное, что это топовый тренер, который шесть лет возглавлял сборную России. Через него прошла вся лучшая молодёжь. Он амбициозный тренер, с ним можно решать самые серьёзные задачи. Тем более Единая лига ВТБ — это как раз та самая лига, где нужно себя проявлять», — приводит слова Погосяна «Комсомольская правда».

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