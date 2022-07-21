Форварду «Шарлотт» грозит почти 12 лет тюрьмы

Форварду «Шарлотт Хорнетс» Майлзу Бриджесу грозит до 11 лет и 8 месяцев тюрьму, если его признают виновным в домашнем насилии, сообщает окружная прокуратура Лос-Анджелеса.



Напомним, 28 июня Бриджес в ходе конфликта с женой применил к ней силу. После этого у Мишель Джонсон были диагностированы сотрясение мозга, перелом носовой кости, ушиб ребра, многочисленные синяки и повреждение мышц шеи, так как Бриджес ещё и душил её.



29 июня спортсмен явился в полицейский участок, но был выпущен под залог в $ 130 тыс. Судебное заседание по делу Бриджеса о домашнем насилии назначено на 20 июля.



20 июля прошли слушания, на которых Бриджес не признал вину. Расследования по делу продолжатся до 19 августа, после чего будет назначена дата предварительного слушания.



За «Шарлотт» Бриджес выступает с 2018 года. Он был выбран на драфте «Лос-Анджелес Клипперс», но в рамках обмена ушёл в «Хорнетс». В минувшем сезоне Бриджес набирал в среднем 20,2 очка за игру, делал семь подборов и 3,8 передачи.

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