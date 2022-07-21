«2032-й?!» Эмбиид — о строительстве новой арены «Филадельфии»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на информацию о планах клуба построить новую арену в центре Филадельфии.



«Не, 2032-й?!» — написал в своих социальных сетях Джоэл Эмбиид.



Ранее стало известно, что строительство новой арены начнётся через несколько лет, а ввод её в эксплуатацию намечен на сезон-2031/2032. Стоимость строительства новой арены оценивается в $ 1,3 млрд. В настоящее время «Сиксерс» проводят домашние матчи в «Уэллс Фарго-центре».



В прошлом сезоне «Филадельфия» заняла четвёртое место в Восточной конференции. В полуфинале плей-офф НБА «Сиксерс» проиграли «Майами Хит».



Победителем прошлого сезона НБА стал «Голден Стэйт Уорриорз». В финальной серии турнира команда обыграла «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.