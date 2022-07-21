Грин: контракт Пэйтона на $ 9 млн обошёлся бы клубу в $ 45 млн в год

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о переходе Гэри Пэйтона II в «Портленд Трэйл Блэйзерс».
«Я не хотел, чтобы Пэйтон ушёл. Но учитывая то, как установлены сейчас налоги, его контракт на $ 9 млн в год обходился бы клубу в $ 45 млн или что-то около того. Я могу ошибаться в числах. Это та ситуация, при которой ты думаешь: «О, это же всего $ 9 млн». А клуб смотрит на это так: «Этот парень стоит нам $ 45 миллионов. Готовы ли мы платить за него так много?» Нужно разобраться с этим вопросом при следующем коллективном соглашении», — приводит слова Грина PlayoffDraymond.
Напомним, Пэйтон подписал контракт с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Для 29-летнего Гэри Пэйтона II это первый крупный контракт в карьере. За три года в «Блэйзерс» он получит $ 28 млн.
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