Леброн вспомнил момент, после которого стал брать на себя решающие броски в матчах

Звездный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил момент, когда стал брать на себя решающие броски в матчах.



«Возможно, когда я был молодой, я бы не взял на себя решающий бросок в матче, потому что то время меня волновало, что обо мне подумают другие люди, болельщики на трибунах. Но сейчас мне уже всё равно на это.



Всё изменилось для меня, когда мне исполнилось 25 лет. Я сыграл в «Кливленд Кавальерс» семь сезонов, а потом перешёл в «Майами Хит». И во время первого сезона там всё крутилось вокруг того, что думают все остальные люди. Но тогда я чуть ли не в прямом смысле сказал себе: «Хватит, всё равно, что подумают остальные. Я буду этим человеком, который возьмёт на себя решающий бросок в игре», – приводит слова Джеймса Clutch Points.

Напомним, в минувшем сезоне Леброн вместе с «Лейкерс» не вышел в плей-офф НБА.