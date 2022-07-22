Генменеджер «Уорриорз» — о возвращении Дюранта: мне нравится нынешняя команда
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Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс ответил на вопрос о возможном возвращении форварда Кевина Дюранта в команду.
«Мне нравится наша нынешняя команда и мне бы хотелось дать ребятам возможность повторить свой успех. Я считаю, что у нас отличный состав и это будет интересный сезон. Прошлый сезон мы начинали в роли догоняющих. Теперь мы станем фаворитами и будем теми, кого пытаются догнать. Справимся ли мы? Думаю, да», — приводит слова Майерса официальный сайт НБА.
«Голден Стэйт Уорриорз» по итогам минувшего сезона стали чемпионами НБА, обыграв в финале Бостон Селтикс». Это четвёртый трофей калифорнийцев за восемь лет.
Кевин Дюрант выступал за «Уорриорз» с 2016 по 2019 год и дважды стал чемпионом.
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