Генменеджер «Уорриорз» — о возвращении Дюранта: мне нравится нынешняя команда

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс ответил на вопрос о возможном возвращении форварда Кевина Дюранта в команду.



«Мне нравится наша нынешняя команда и мне бы хотелось дать ребятам возможность повторить свой успех. Я считаю, что у нас отличный состав и это будет интересный сезон. Прошлый сезон мы начинали в роли догоняющих. Теперь мы станем фаворитами и будем теми, кого пытаются догнать. Справимся ли мы? Думаю, да», — приводит слова Майерса официальный сайт НБА.



«Голден Стэйт Уорриорз» по итогам минувшего сезона стали чемпионами НБА, обыграв в финале Бостон Селтикс». Это четвёртый трофей калифорнийцев за восемь лет.



Кевин Дюрант выступал за «Уорриорз» с 2016 по 2019 год и дважды стал чемпионом.