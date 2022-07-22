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Захарова — о Грайнер: если её взяли за провоз наркотиков, это соизмеряется нашими законами

Захарова — о Грайнер: если её взяли за провоз наркотиков, это соизмеряется нашими законами
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с критикой США из-за дела американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Если гражданка США была задержана в связи с тем, что провозила наркотики, и она этого не отрицает, то это должно соизмеряться местными законами, а не принятыми в Вашингтоне, Сан-Франциско.

Громкими стенаниями и драматическими сетованиями по поводу незаконно удерживаемых граждан чиновники США пытаются оказать политическое давление на Москву, но эта тактика не сработает. Все вопросы, касающиеся судеб людей, отбывающих наказание в США или России, решаются в профессиональной атмосфере и по установленным каналам, о чём в Вашингтоне отлично знают», — цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, в феврале этого года Бриттни Грайнер была арестована по подозрению в контрабанде наркотиков. Баскетболистка признала вину.

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