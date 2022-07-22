Чемпион НБА-2010: в новом сезоне титул завоюет «Лейкерс», а Леброн станет MVP

Чемпион НБА-2010 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест высказал предположение по поводу нового сезона.



Экс-форвард уверен, что «Лейкерс» вернёт чемпионский титул, а Леброн станет самым ценным игроком сезона.



«Уверен, «Лейкерс» станут чемпионами НБА в новом сезоне. Ну а Леброн Джеймс, вероятнее всего, будет признан самым ценным игроком. В финальной серии они одержат победу в шести, нет, даже в пяти матчах», — приводит слова Сэндифорд-Артеста Clutch Points.



В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» не сумел выйти в плей-офф, заняв лишь 11-е место в Западной конференции. Последнее чемпионство «Лейкерс» было в сезоне-2019/20.



По итогам прошедшего сезона победителем НБА стал «Голден Стэйт Уорриорз», в финальной серии обыгравший «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.