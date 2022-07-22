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Чемпион НБА-2010: в новом сезоне титул завоюет «Лейкерс», а Леброн станет MVP

Чемпион НБА-2010: в новом сезоне титул завоюет «Лейкерс», а Леброн станет MVP
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Чемпион НБА-2010 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест высказал предположение по поводу нового сезона.

Экс-форвард уверен, что «Лейкерс» вернёт чемпионский титул, а Леброн станет самым ценным игроком сезона.

«Уверен, «Лейкерс» станут чемпионами НБА в новом сезоне. Ну а Леброн Джеймс, вероятнее всего, будет признан самым ценным игроком. В финальной серии они одержат победу в шести, нет, даже в пяти матчах», — приводит слова Сэндифорд-Артеста Clutch Points.

В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» не сумел выйти в плей-офф, заняв лишь 11-е место в Западной конференции. Последнее чемпионство «Лейкерс» было в сезоне-2019/20.

По итогам прошедшего сезона победителем НБА стал «Голден Стэйт Уорриорз», в финальной серии обыгравший «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.

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