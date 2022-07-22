«Лейкерс» хотели бы сохранить Кармело Энтони

Инсайдер Эван Мэсси в одной из своих социальных сетей сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» планирует сохранить в команде 38-летнего форварда Кармело Энтони.
На данный момент игрок перешёл в статус свободного агента, но «озёрники» готовы предложить Энтони новый контракт. Как утверждает Мэсси, стороны уже провели достаточно продуктивные переговоры о подписании соглашения. Однако Кармело интересуются и ряд других клубов НБА.
В минувшем сезоне Кармело Энтони принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 13,3 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 1 результативную передачу. Форвард перебрался в «Лейкерс» перед началом прошлого сезона. До этого он два года выступал за «Портленд».
«Лейкерс» по итогам прошедшего сезона не смог попасть в плей-офф, заняв лишь 11-е место в Западной конференции.
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