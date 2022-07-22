«Лейкерс» пригласит на просмотр экс-игрока НБА, проведшего два года в Китае

Форвард Шабазз Мухаммад попал в сферу интересов «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает HoopsHype. По информации источника, Мухаммад входит в список свободных агентов, которых «Лейкерс» собирается пригласить на просмотр.



Мухаммад — 14-й номер драфта 2013 года. На ярмарке талантов он был выбран командой «Юта Джаз», но профессиональную карьеру начал в составе «Миннесоты Тимбервулвз», также в НБА он защищал цвета «Милуоки Бакс». Последний раз он выступал в США в 2018 году.



В регулярных чемпионатах на его счету 278 матчей, в которых он набирал 9,0 очка и собирал 2,8 подбора.



Прошлые два сезона Мухаммад провёл в Китае.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».