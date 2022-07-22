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Инсайдер: цена, запрашиваемая «Бруклином» за Дюранта, слишком высока для всех команд НБА

Инсайдер: цена, запрашиваемая «Бруклином» за Дюранта, слишком высока для всех команд НБА
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Инсайдер Крис Мэнникс заявил, что цена, которую просит «Бруклин Нетс» за обмен Кевина Дюранта, оказалась слишком большой для всех потенциальных претендентов.

«Команды, которые вели переговоры с «Бруклином» по Кевину Дюранту, пришли к выводу, что запрашиваемая цена по понятным причинам огромна. Поэтому в настоящий момент в лиге просто нет команды, которая готова была бы принять такое предложение. Думаю, что пыль уляжется на период от нескольких недель до месяца. В конце августа команды пересмотрят ситуацию и начнут узнавать, осталась ли цена за Дюранта такой же высокой», — приводит слова Мэнникса NBC Sports.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.

Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

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