Инсайдер: цена, запрашиваемая «Бруклином» за Дюранта, слишком высока для всех команд НБА

Инсайдер Крис Мэнникс заявил, что цена, которую просит «Бруклин Нетс» за обмен Кевина Дюранта, оказалась слишком большой для всех потенциальных претендентов.
«Команды, которые вели переговоры с «Бруклином» по Кевину Дюранту, пришли к выводу, что запрашиваемая цена по понятным причинам огромна. Поэтому в настоящий момент в лиге просто нет команды, которая готова была бы принять такое предложение. Думаю, что пыль уляжется на период от нескольких недель до месяца. В конце августа команды пересмотрят ситуацию и начнут узнавать, осталась ли цена за Дюранта такой же высокой», — приводит слова Мэнникса NBC Sports.
Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.
Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.
- 22 июля 2022
-
20:55
-
19:52
-
18:47
-
17:24
-
15:45
-
14:30
-
13:50
-
12:47
-
12:33
-
11:52
-
10:46
-
10:28
-
09:25
-
09:02
-
00:59
- 21 июля 2022
-
23:59
-
22:59
-
21:55
-
20:53
-
19:40
-
18:56
-
18:03
-
16:52
-
15:44
-
14:37
-
14:10
-
13:41
-
12:16
-
12:01
-
10:58
-
10:02
-
09:25
-
08:21
-
02:53
-
02:17