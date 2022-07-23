Рапино эмоционально высказалась о задержанной в России баскетболистке Грайнер

Полузащитница клуба «Ол Рейн» и сборной США Меган Рапино эмоционально высказалась о ситуации вокруг американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая задержана в России.

Для меня самое поразительное то, что Грайнер здесь нет… Она заслуживает свободы. Каждый раз, когда мы видим лицо Грайнер, каждый раз, когда произносим её имя, это давит на всех, давит на администрацию, давит на Россию. Это также позволяет Грайнер понять, что мы любим её, мы скучаем по ней и делаем всё возможное, чтобы вытащить её. Что мы здесь делаем, одетые как мы, когда нашу сестру задерживают за границей? Мы сделали недостаточно. Мы можем сделать больше, мы можем больше поддерживать её и просто дать ей понять, что мы её очень любим», — приводит слова Рапино Sport Bible.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево за попытку провезти наркотические вещества. В жидкости для курения, которая была найдена у Грайнер, содержалось гашишное масло. 7 июля американка признала свою вину и заявила, что у неё не было умысла провозить наркотики через границу.

Следующее заседание по делу Грайнер состоится 26 июля.