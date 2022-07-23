Стефен Карри: мы не можем перестать бороться за Грайнер

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поддержал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая задержала в России.

«Грайнер не просто член своей команды в России. Она не просто олимпийская чемпионка. Она одна из нас — команды спортсменов в этом зале сегодня вечером и со всего мира. Мы не можем перестать бороться за неё. Мы не можем перестать верить в неё. И мы не перестанем надеяться на тот день, когда сможем благополучно встретить её дома», — приводит слова Карри Autostraddle.

Напомним, Грайнер была задержана в феврале в аэропорту Шереметьево за попытку провезти наркотические вещества. В жидкости для курения, которая была найдена у американки, содержалось гашишное масло. 7 июля Бритни признала свою вину и заявила, что у неё не было умысла провозить наркотики через границу.

Следующее заседание по делу Грайнер пройдёт 26 июля.