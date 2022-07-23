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Компания Леброна подала заявку на регистрацию товарного знака «Заткнись и стучи мячом»

Компания Леброна подала заявку на регистрацию товарного знака «Заткнись и стучи мячом»
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Компания Uninterrupted, Inc., которая принадлежит звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу и американскому бизнесмену Мэверику Картеру, подала заявку на регистрацию товарного знака «Заткнись и стучи мячом». Об этом сообщает USA Today.

Название является отсылкой к фразе телеведущей Fox News Лоры Индгрэм. В 2018 году Леброн Джеймс высказался о действиях тогдашнего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, на что ведущая предложила звезде заткнуться и стучать мячом.

В заявке на регистрацию знака говорится, что под ним планируется выпуск виртуальных товаров, таких как обувь, одежда, сумки, спортивный инвентарь и прочее для использования в виртуальном мире.

Компания Uninterrupted была основана в 2015 году.

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