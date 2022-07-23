Новичок «Никс»: не думаю, что контракт на $ 104 млн сделает меня мишенью для фанатов
Поделиться
Новобранец «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон рассказал, как относится к тому, что получил крупный контракт в новом клубе.
«Стану ли я теперь мишенью для фанатов? Нет, я не думаю, что мой контракт так повлияет. Это не тот термин. Но да, ожидания от меня будут высокими, я это понимаю. У «Никс» увлечённые болельщики, они очень требовательны и в то же время преданы команде. Фанаты будут ждать много не только от меня, но и в целом от команды. Будем выходить и доказывать», — приводит слова Брансона The News&Observer.
«Нью-Йорк Никс» объявил о переходе Джейлена Брансона на правах свободного агента 13 июля. Игрок подписал четырёхлетний контракт. Ранее разыгрывающий выступал за «Даллас» на протяжении четырёх сезонов.
Комментарии
- 23 июля 2022
-
11:25
-
10:47
-
09:31
-
02:08
-
01:38
-
00:49
- 22 июля 2022
-
22:53
-
21:58
-
20:55
-
19:52
-
18:47
-
17:24
-
15:45
-
14:30
-
13:50
-
12:47
-
12:33
-
11:52
-
10:46
-
10:28
-
09:25
-
09:02
-
00:59
- 21 июля 2022
-
23:59
-
22:59
-
21:55
-
20:53
-
19:40
-
18:56
-
18:03
-
16:52
-
15:44
-
14:37
-
14:10
-
13:41
Партнерский контент