Новичок «Никс»: не думаю, что контракт на $ 104 млн сделает меня мишенью для фанатов

Новобранец «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон рассказал, как относится к тому, что получил крупный контракт в новом клубе.



«Стану ли я теперь мишенью для фанатов? Нет, я не думаю, что мой контракт так повлияет. Это не тот термин. Но да, ожидания от меня будут высокими, я это понимаю. У «Никс» увлечённые болельщики, они очень требовательны и в то же время преданы команде. Фанаты будут ждать много не только от меня, но и в целом от команды. Будем выходить и доказывать», — приводит слова Брансона The News&Observer.



«Нью-Йорк Никс» объявил о переходе Джейлена Брансона на правах свободного агента 13 июля. Игрок подписал четырёхлетний контракт. Ранее разыгрывающий выступал за «Даллас» на протяжении четырёх сезонов.