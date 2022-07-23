Карл-Энтони Таунс — о связке с Эдвардсом: постараемся показать уровень Коби и Шака

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс оценил потенциал своего дута с Энтони Эдвардсом.



«Мы постараемся показать уровень, которого не удавалось достичь никому со времён Коби Брайанта и Шакила О’Нила. Будем делать то, что у нас получается лучшее всего.



В первую очередь необходимо оставаться собой и работать над развитием своей игры во всех аспектах. Мне нужно над многим поработать, Энтони тоже должен прибавлять, но если будем действовать сообща, демонстрировать стабильный рост, полагаться друг на друга и стремиться к победам, то всё у нас будет хорошо», — приводит слова Таунса журналистка Малика Эндрюс.



В прошлом сезоне «Миннесота» выбыла в первом раунде плей-офф, проиграв «Мемфис Гриззлиз» со счётом 2-4.

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