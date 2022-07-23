Дарвин Хэм: Шак и Коби ругались всю финальную серию в 2004 году

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» и чемпион НБА 2004 года в составе «Детройта» Дарвин Хэм поделился воспоминаниями о финале.



В сезоне-2003/2004 «Детройт Пистонс» стал обладателем чемпионского титула, обыграв «Лейкерс» со счётом 4-1. Хэм вспомнил, как тем летом конфликтовали между собой главные звёзды «озёрников» Коби Брайант и Шакил О’Нил.



«Они постоянно ругались, и я это очень хорошо помню. Не в личном плане, конечно, я ведь не был с ними каждый день, но я видел, что энергия на площадке была неправильной. Я хорошо помню ту команду и точно знаю, что между Коби и Шаком было что-то неправильное, всё шло не так», — приводит слова Хэма Clutch Points.



Дарвин Хэм возглавил «Лос-Анджелес Лейкерс» по окончании минувшего сезона.

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