Младший брат Карри: не мечтаю играть вместе со Стефом, больше нравится соперничество с ним
Поделиться
Защитник «Бруклин Нетс» Сет Карри признался, что не хотел бы на данном этапе карьеры выступать в одной команде со своим старшим братом Стефеном Карри.
«Конечно, никто не знает, что именно нас ждёт в будущем. Я не против того, чтобы объединиться со Стефом в одной команде, но сейчас я точно не стремлюсь к этому. Скорее, я бы сказал, что мне нравится соперничество с ним. Я стремлюсь побеждать самых лучших», — приводит слова Карри-младшего Dubs Talk.
Сету Карри 31 год, в прошлом сезоне он перешёл в «Бруклин» по ходу сезона из «Филадельфии». В составе «Нетс» защитник успел провести 19 матчей, в которых набирал в среднем 14,9 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи.
Комментарии
- 23 июля 2022
-
14:15
-
12:57
-
12:20
-
11:25
-
10:47
-
09:31
-
02:08
-
01:38
-
00:49
- 22 июля 2022
-
22:53
-
21:58
-
20:55
-
19:52
-
18:47
-
17:24
-
15:45
-
14:30
-
13:50
-
12:47
-
12:33
-
11:52
-
10:46
-
10:28
-
09:25
-
09:02
-
00:59
- 21 июля 2022
-
23:59
-
22:59
-
21:55
-
20:53
-
19:40
-
18:56
-
18:03
-
16:52
-
15:44
Партнерский контент