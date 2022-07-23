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Младший брат Карри: не мечтаю играть вместе со Стефом, больше нравится соперничество с ним

Младший брат Карри: не мечтаю играть вместе со Стефом, больше нравится соперничество с ним
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Защитник «Бруклин Нетс» Сет Карри признался, что не хотел бы на данном этапе карьеры выступать в одной команде со своим старшим братом Стефеном Карри.

«Конечно, никто не знает, что именно нас ждёт в будущем. Я не против того, чтобы объединиться со Стефом в одной команде, но сейчас я точно не стремлюсь к этому. Скорее, я бы сказал, что мне нравится соперничество с ним. Я стремлюсь побеждать самых лучших», — приводит слова Карри-младшего Dubs Talk.

Сету Карри 31 год, в прошлом сезоне он перешёл в «Бруклин» по ходу сезона из «Филадельфии». В составе «Нетс» защитник успел провести 19 матчей, в которых набирал в среднем 14,9 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи.

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