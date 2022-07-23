Дарвин Хэм: «Лейкерс» не нужны те, кто сомневается в команде
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал о том, на каких принципах планирует строить команду к новому сезону.
«Я могу заверить, у нас будет сплочённый коллектив. Только такие команды способны добиваться успехов, такие команды в итоге одерживают победы. Кроме того, будет высокий уровень ответственности. Мы построим жёсткую команду, которая будет играть от обороны. В этом аспекте вы увидите самые значительные изменения.
Нам важно, чтобы каждый игрок был вовлечён в это, каждый поддерживал нашу идею. В команде нам не нужны те, кто будет сомневаться в целесообразности своего пребывания в «Лейкерс», те, кто сомневается, в правильном ли месте находится», — цитирует специалиста Clutch Points.
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