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Личный повар Уильямсона: Зайон хочет стать MVP лиги в этом сезоне

Личный повар Уильямсона: Зайон хочет стать MVP лиги в этом сезоне
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Кристиан Грин, личный повар форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона, рассказал о целях баскетболиста.

«Зайон питается так, чтобы быть в оптимальной форме. Мой мальчик сказал, что хочет стать MVP лиги в этом сезоне. Я вижу и верю в это. Я верю, что Зайон станет лицом лиги, когда Леброн Джеймс завершит карьеру. Я правда верю в это. Мы работаем над тем, чтобы он был в оптимальной форме и здоров. Но когда начнётся сезон, он будет ещё лучше», — приводит слова Кристиана Грина NOLA.

Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА и пропустил сезон. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 27,0 очка, делал 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».

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