«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант зарегистрировался на платформе TikTok и опубликовал первое видео, ставшее вирусным — ролик набрал более 1,7 миллиона просмотров за 19 часов.
«И как работает это дерьмо?» — задал единственный вопрос в видео Кевин Дюрант.
Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.
Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.
Ранее Дюрант отреагировал на критику со стороны легенды НБА Чарльза Баркли, который назвал его «пассажиром автобуса».
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