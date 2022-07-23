«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант зарегистрировался на платформе TikTok и опубликовал первое видео, ставшее вирусным — ролик набрал более 1,7 миллиона просмотров за 19 часов.



«И как работает это дерьмо?» — задал единственный вопрос в видео Кевин Дюрант.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.



Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

Ранее Дюрант отреагировал на критику со стороны легенды НБА Чарльза Баркли, который назвал его «пассажиром автобуса».