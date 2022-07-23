Инсайдер: Уэстбрук оставил очень много сожжённых мостов, он ни с кем не ладил

Инсайдер ESPN Тим Макман считает, что Расселл Уэстбрук оказался в сложной ситуации на фоне возможного обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс».
«К сожалению, Уэстбрук оставил очень много сожжённых мостов. Он ни с кем не ладил. Выступление вместе с Кевином Дюрантом, очевидно, провалилось. То же самое произошло с Джеймсом Харденом. Они вроде остались приятелями, но не смогли играть в одной команде. Оба ждали, когда это закончится. Думаете, Билли Донован снова захочет иметь дело с Уэстбруком? Без вариантов», — приводит слова Макмана Fadeaway World.
В минувшем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты высказывали мнение, что именно Расселл во многом виноват в провальном выступлении «Лейкерс» в лиге. На протяжении сезона не раз возникали слухи о возможном обмене разыгрывающего. Ранее сообщалось, что Уэстбрук, а также два других игрока «Лос-Анджелеса», Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, хотят провести следующий сезон вместе.
В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».
- 23 июля 2022
-
22:01
-
21:00
-
19:58
-
19:01
-
17:25
-
17:00
-
16:12
-
15:33
-
14:52
-
14:15
-
12:57
-
12:20
-
11:25
-
10:47
-
09:31
-
02:08
-
01:38
-
00:49
- 22 июля 2022
-
22:53
-
21:58
-
20:55
-
19:52
-
18:47
-
17:24
-
15:45
-
14:30
-
13:50
-
12:47
-
12:33
-
11:52
-
10:46
-
10:28
-
09:25
-
09:02
-
00:59