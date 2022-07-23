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Инсайдер: Уэстбрук оставил очень много сожжённых мостов, он ни с кем не ладил

Инсайдер: Уэстбрук оставил очень много сожжённых мостов, он ни с кем не ладил
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Инсайдер ESPN Тим Макман считает, что Расселл Уэстбрук оказался в сложной ситуации на фоне возможного обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«К сожалению, Уэстбрук оставил очень много сожжённых мостов. Он ни с кем не ладил. Выступление вместе с Кевином Дюрантом, очевидно, провалилось. То же самое произошло с Джеймсом Харденом. Они вроде остались приятелями, но не смогли играть в одной команде. Оба ждали, когда это закончится. Думаете, Билли Донован снова захочет иметь дело с Уэстбруком? Без вариантов», — приводит слова Макмана Fadeaway World.

В минувшем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты высказывали мнение, что именно Расселл во многом виноват в провальном выступлении «Лейкерс» в лиге. На протяжении сезона не раз возникали слухи о возможном обмене разыгрывающего. Ранее сообщалось, что Уэстбрук, а также два других игрока «Лос-Анджелеса», Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, хотят провести следующий сезон вместе.

В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».

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