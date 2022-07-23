Казинс: Дюрант заслуживает играть там, где он счастлив

Центровой Демаркус Казинс высказался о желании форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта сменить команду.



«Я хочу, чтобы он играл там, где он счастлив. Знаю, как сильно он любит эту игру. Я никогда не видел игрока, который так много работает. Он думает о баскетболе каждый день, поэтому заслуживает всего, что сделает его счастливым», — приводит слова Казинса Fadeaway World.



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.



Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.