Сборная Боснии и Герцеговины может пропустить Евробаскет из-за финансовых проблем

Мужская сборная Боснии и Герцеговины может не поехать на чемпионат Европы 2022 года по баскетболу из-за нехватки средств. Об этом сообщил официальный сайт федерации.



«Мы стучали во многие двери, просили о помощи, но нам отвечали отрицательно, а часто просто игнорировали. Особенно это касается государственных, юридических и местных органов власти. Как будто речь вообще не о сборных нашей страны. Иначе как объяснить тот факт, что денег, например, из государственного или федерального бюджета на отдельные клубы и ассоциации больше, чем на сборные команды?» — гласит заявление федерации.



Напомним, сборная Боснии и Герцеговины прошла в основную часть чемпионата Европы — 2022. Турнир пройдёт с 1 по 18 сентября в четырёх странах.