«Торонто» проявляет интерес к звёздному игроку НБА

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс попал в сферу интересов клуба «Торонто Рэпторс». Об этом информирует издание Heavy.
По сведениям источника, канадский клуб и ранее проявлял интерес к Симмонсу, и сейчас в команде вновь обратили на него внимание.
Напомним, в предыдущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Бен не сыграл ни в одном из матчей. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Бруклин».
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