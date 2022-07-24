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Стефен Карри высказался о влиянии своего стиля на современный баскетбол

Стефен Карри высказался о влиянии своего стиля на современный баскетбол
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Лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри попросили взвесить, испортил ли его стиль или, наоборот, улучшил баскетбол.

«Когда кто-то меняет или нарушает правила игры или то, что делалось годами, десятилетиями, всегда найдутся люди, которые скажут, что им это нравится, а также — те, кто скажет, что это ненавидит. Это просто расширяет воображение людей о том, что возможно на площадке. Маленькие дети теперь знают, что многое возможно, но для этого нужно работать. Это требует времени, большого количества повторений, внимания, самоотверженности и дисциплины, но это возможно», — приводит слова Карри LA Magazine.

Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам минувшего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В шестом матче серии, который и стал победным для «Голден Стэйт», самым результативным стал Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.

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