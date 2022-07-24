Стефен Карри высказался о влиянии своего стиля на современный баскетбол

Лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри попросили взвесить, испортил ли его стиль или, наоборот, улучшил баскетбол.
«Когда кто-то меняет или нарушает правила игры или то, что делалось годами, десятилетиями, всегда найдутся люди, которые скажут, что им это нравится, а также — те, кто скажет, что это ненавидит. Это просто расширяет воображение людей о том, что возможно на площадке. Маленькие дети теперь знают, что многое возможно, но для этого нужно работать. Это требует времени, большого количества повторений, внимания, самоотверженности и дисциплины, но это возможно», — приводит слова Карри LA Magazine.
Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам минувшего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В шестом матче серии, который и стал победным для «Голден Стэйт», самым результативным стал Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас:
- 24 июля 2022
-
11:28
-
11:02
-
10:00
-
00:47
- 23 июля 2022
-
23:50
-
22:01
-
21:00
-
19:58
-
19:01
-
17:25
-
17:00
-
16:12
-
15:33
-
14:52
-
14:15
-
12:57
-
12:20
-
11:25
-
10:47
-
09:31
-
02:08
-
01:38
-
00:49
- 22 июля 2022
-
22:53
-
21:58
-
20:55
-
19:52
-
18:47
-
17:24
-
15:45
-
14:30
-
13:50
-
12:47
-
12:33
-
11:52