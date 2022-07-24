Названо условие, при котором «Лейкерс» рассмотрят вариант с подписанием Хилда и Гордона

В «Лос-Анджелес Лейкерс» не станут подписывать контракты с атакующим защитником «Индианы Пэйсерс» Бадди Хилдом и Эриком Гордоном из «Хьюстон Рокетс», пока не будут полностью уверены в том, что не удастся заполучить звёздного разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга. Варианты с этими игроками калифорнийский клуб рассмотрит только в случае неудачи в сделке с Кайри. Об этом в своих социальных сетях рассказал инсайдер Дэйв Макменамин.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Кайри принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Ранее сообщалось, что в «Нетс» не станут спешить с обменом Ирвингом, пока не разрешится ситуация с форвардом Кевином Дюрантом.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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