Леброн Джеймс оценил трейлер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навсегда»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес» Лейкерс Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на трейлер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навсегда».



«Вау! Навсегда», — написал Джеймс.



Мировая премьера картины запланирована на 9 ноября 2022 года. В США зрители смогут увидеть фильм режиссёра Райана Куглера несколько позже — 11 ноября. «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» является продолжением ленты «Чёрная Пантера», вышедшей в 2018 году.



Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой: