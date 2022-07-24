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Леброн Джеймс оценил трейлер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навсегда»

Леброн Джеймс оценил трейлер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навсегда»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес» Лейкерс Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на трейлер фильма «Чёрная пантера: Ваканда навсегда».

«Вау! Навсегда», — написал Джеймс.

Мировая премьера картины запланирована на 9 ноября 2022 года. В США зрители смогут увидеть фильм режиссёра Райана Куглера несколько позже — 11 ноября. «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» является продолжением ленты «Чёрная Пантера», вышедшей в 2018 году.

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:

Леброн выбивает миллионы для друзей. Джордан и Брайант никогда бы так не поступили Леброн выбивает миллионы для друзей. Джордан и Брайант никогда бы так не поступили
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