Сет Карри: Симмонсу будет непросто вернуться в игровую форму

Атакующий защитник «Бруклин Нетс» Сет Карри высказался по поводу возвращения Бена Симмонса.
«Это всегда трудно. Прежде всего, он пропустил целый сезон. Будет непросто вернуться в игровую форму. Я не знаю, что конкретно он пережил в психологическом плане, — мне трудно это комментировать, но, когда ты пропускаешь год, не имея возможности соревноваться и играть пять на пять, возвращаться трудно.
Просто нужно время, чтобы заново привыкнуть к баскетболу такого уровня. Он располагает особым талантом, всеми навыками, поэтому нужен «Нетс» на площадке», — приводит слова Карри The Age.
Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».
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