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Дюрант: никогда не приходил на площадку со своим мячом, но бывало, что уходил с чужим

Дюрант: никогда не приходил на площадку со своим мячом, но бывало, что уходил с чужим
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Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант ответил на мем в его адрес в социальных сетях.

В твиттер-аккаунте NBA Memes разместили пост, в котором было сказано:

«Кей Ди похож на игрока, который забирает свой мяч и уходит домой, когда проигрывает».

«Никогда не приходил на площадку со своим мячом, но бывало, что уходил с чужим», — ответил Дюрант.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.

Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

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