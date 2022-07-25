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Сборная Испании — победитель Евробаскета U-20

Сборная Испании — победитель Евробаскета U-20
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В Черногории завершился чемпионат Европы среди юношеских команд до 20 лет. Соревнования проходили с 16 по 24 июля.

Победителем турнира стала национальная команда Испании, которая в финале переиграла сверстников из Литвы со счётом 69:61. Самым результативным игроком встречи стал 19-летний атакующий защитник испанцев Рубен Домингес, который набрал 17 очков, а также совершил три подбора и один блок-шот.

Для Испании это третья победа на чемпионатах Европы среди юношеских команд. До этого испанцы выигрывали в 2011 и в 2016 годах. Столько же титулов у национальных команд Сербии и Греции.

В матче за третье место победу праздновала сборная Черногории. Хозяева турнира уверенно переиграли Израиль со счётом 86:77.

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