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Клубы НБА подозревают «Филадельфию» в мошенничестве с новым контрактом Хардена

Клубы НБА подозревают «Филадельфию» в мошенничестве с новым контрактом Хардена
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Инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях сообщил, что несколько клубов НБА подозревает, что «Филадельфия Сиксерс» мошенничали, подписывая новый контракт со звёздным защитником Джеймсом Харденом.

Напомним, в межсезонье Харден отказался от опции игрока, которая позволяла бы ему получать $ 47,3 млн в год, и подписал новый двухлетний контракт на общую сумму $ 68,6 млн. Таким образом, «Филадельфия» получила около $ 15 млн свободных средств и подписала Пи Джей Такера, Дэньюэла Хауза и Тревелина Куина.

Марк Стейн сообщает, что в лиге недовольны этой сделкой. По мнению некоторых функционеров «Филадельфия» договорилась с Харденом, что компенсирует ему средства в будущем. Такие договорённости противоречат правилам НБА.

Сообщается, что через год Харден вновь откажется от опции игрока и подпишет крупный пятилетний контракт.

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