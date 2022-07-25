Бэм Адебайо: буду лучшим оборонительным игроком НБА в новом сезоне

Форвард «Майами Хит» Бэм Адебайо заявил, что намерен в новом сезоне побороться за звание Лучшего оборонительного игрока НБА.



«Я уверен, что должен был получить эту награду ещё в прошлых двух сезонах, и я обязательно выиграю её в новом сезоне», — приводит слова Адебайо Sun Sentinel.



В минувшем сезоне Адебайо принял участие в 56 матчах за «Майами». В них 25-летний форвард набирал в среднем 19,1 очка, совершал 10,1 подбора и отдавал 3,1 результативные передачи.



«Майами» в прошедшем сезоне занял первое место в Восточной конференции и дошёл до полуфинала НБА, где уступил «Бостон Селтикс» со счётом 3-4.



Бэм Адебайо в последних трёх сезонах входил во вторую символическую пятёрку лиги, а также попадал в топ-5 на голосование за Лучшего оборонительного игрока лиги.