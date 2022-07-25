Экс-игрок «Лейкерс»: Леброн старается помочь каждому в команде
Поделиться
Новичок «Сакраменто Кингз» Малик Монк поделился впечатлениями от игры со звёздным форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в одной команде.
«Леброн в своё время оказал большое влияние на мой переход в «Лейкерс». Это ведь Боре. Он старается помочь абсолютно каждому в своей команде, так что я не могу сказать о нём ничего плохого», — приводит слова Монка Fadeaway World.
Малик Монк провёл в составе «Лейкерс» 76 матчей в прошлом сезоне, в которых набирал 13,8 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 2,9 результативные передачи в среднем за игру.
В текущее межсезонье Монк подписал двухлетнее соглашение с «Сакраменто Кингз», согласно которому получит $ 19 млн.
Напомним, в минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» не вышли в плей-офф.
Новость по темеБэйлесс: Леброн сам себя закапывает своими промахами
Комментарии
- 25 июля 2022
-
15:00
-
14:20
-
13:52
-
12:17
-
11:31
-
10:35
-
10:12
-
10:04
-
00:45
- 24 июля 2022
-
23:31
-
22:41
-
20:54
-
19:48
-
19:01
-
15:37
-
14:24
-
13:22
-
12:41
-
11:28
-
11:02
-
10:00
-
00:47
- 23 июля 2022
-
23:50
-
22:01
-
21:00
-
19:58
-
19:01
-
17:25
-
17:00
-
16:12
-
15:33
-
14:52
-
14:15
-
12:57
-
12:20
Партнерский контент