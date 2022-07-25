Экс-игрок «Лейкерс»: Леброн старается помочь каждому в команде

Новичок «Сакраменто Кингз» Малик Монк поделился впечатлениями от игры со звёздным форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в одной команде.



«Леброн в своё время оказал большое влияние на мой переход в «Лейкерс». Это ведь Боре. Он старается помочь абсолютно каждому в своей команде, так что я не могу сказать о нём ничего плохого», — приводит слова Монка Fadeaway World.



Малик Монк провёл в составе «Лейкерс» 76 матчей в прошлом сезоне, в которых набирал 13,8 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 2,9 результативные передачи в среднем за игру.



В текущее межсезонье Монк подписал двухлетнее соглашение с «Сакраменто Кингз», согласно которому получит $ 19 млн.



Напомним, в минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» не вышли в плей-офф.

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